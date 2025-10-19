Армия России взяла Охотничье и развивает наступление на Новониколаевку и от Малиновки на запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что после освобождения Полтавки российские войска ворвались в Охотничье и выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций.

«Вооруженные силы (ВС) РФ также усиливают давление в направлении Новониколаевки (на южной окраине Успеновки) и западнее в направлении Гуляйполя», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Балаган Донецкой народной республики (ДНР).