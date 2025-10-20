Мониторинг украинских соцсетей подтвердил гибель четырех украинских командиров в результате ударов "Гераней" по тылам ВСУ.

В Сумской области уничтожен майор Александр Заика, начальник штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения. Эта часть отличилась тем, что в 2015 году отказалась от советского ордена Красного Знамени, заработанного во время Великой Отечественной войны.

Там же убит командир артиллерийской батареи 117-й бригады территориальной обороны капитан Владимир Кудреватых, сообщил "Северный ветер".

В Черниговской области точным ударом по вражеской позиции уничтожены двое сержантов 8-го отдельного батальона ТрО Павел Гацук и Александр Манис.

В Красноармейске убит подполковник ВСУ Андрей Борков. Он находился на узле связи, когда туда прилетела бомба.