Коллеги рассказали о погибшем военкоре Иване Зуеве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании работе журналистов после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области.

"В очередной раз украинские националисты намеренно атаковали российских журналистов, которые показывают объективную картину событий в зоне спецоперации", - подчеркнули в СКР.

Военкор Иван Зуев и его коллега Юрий Войткевич работали по заданию редакции в Запорожской области. Казалось бы, ничего не предвещало трагедии. Машина, в которой они ехали, находилась в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. Но их все-таки настиг ударный дрон ВСУ.

Следует отметить, что незадолго до этой трагедии машину, в которой находилась группа журналистов вместе с Зуевым, также атаковал украинский БПЛА самолетного типа - крупный дрон-матка, который скидывал мелкие дроны-камикадзе. Парням пришлось выбежать из автомобиля и прятаться целый час по окрестным кустам. Тогда пронесло...

"Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", - пообещал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Военкор ВГТРК Александр Сладков отмечает, насколько опасной стала работа фронтовых корреспондентов, и поставил вопрос об их статусе: "Интересно, сколько должно еще репортеров погибнуть на СВО, чтоб эту братию признали участниками боевых действий? Товарищи депутаты, дайте этот статус убитым и раненым, чтобы не было, как будто просто на съемке сгинул при несчастном случае. Не унижайте корреспондентов, у них боевое ранение, а не "производственная травма", дайте им возможность легально лечиться в военных госпиталях, проходить реабилитацию и протезирование у опытных специалистов Минобороны России".

Предложение поддержал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что "современная война стирает грань между солдатом и корреспондентом - оба рискуют одинаково".

В Госдуме уже начали обсуждение этого вопроса. Первый зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким заявила, что "репортеры на фронте заслуживают той же защиты, что и военные".

Иван Зуев родился в воцерковленной семье, в детстве ходил в воскресную школу. Высшее образование получил на историческом факультете университета в Новосибирске. Но после получения диплома будущий военкор решил строить карьеру в журналистике.

Коллеги очень тепло отзываются о погибшем товарище. По словам корреспондента Дмитрия Виноградова, Зуев был очень добрым и отзывчивым человеком: "Настоящий стереотипный сибиряк - большой, добродушный и с бородой. Он очень любил людей и жалел тех, кто попал в сложную ситуацию. Происходящее на востоке Украины воспринимал как большую трагедию, у него и в мыслях никогда не было пиариться или красоваться на чужом горе".

В свое время большим ударом для Зуева была гибель его коллеги по РИА Новости, другого военкора - Ростислава Журавлева. Он погиб в 30 километрах от места гибели Ивана, вспоминает Виноградов.

Журналист отмечает, что Зуев увлекался историей России XIX-XX веков и в силу образования современные события воспринимал как исторические.

"Это мужественный человек. Он без нашей работы никак не мог. Сибиряк, прямой. Он был готов к любой задаче", - делится воспоминаниями фотограф информагентства Константин Михальчевский.

Другой журналист РИА Новости, Юрий Войткевич, получивший тяжелое ранение, уже успешно прооперирован. Его состояние оценивают, как стабильное.