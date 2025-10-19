Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk и не могут удовлетворить запросы правительства Украины о поставках этого типа вооружений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В октябре Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома, а также посетил США с визитом. В ходе бесед украинский лидер неоднократно поднимал тему о поставках дальнобойных ракет.

«Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с [президентом России] Владимиром Путиным, и он не был в восторге. Это жестокое, разрушительное оружие. Но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим», — разъяснил Трамп.

Американский лидер заметил, что был очень добр к Зеленскому и Украине в целом.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Вместе с тем, подчеркнул глава США, Вашингтон не может отдать все оружие ВСУ, «просто не может это сделать».