Российский танкист вызвал огонь ВСУ на себя ради отца
Танкист Богдан Бердянский вызвал огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на себя ради отца Романа. Их историю рассказало агентство ТАСС.
Мужчина пояснил, что прикрывал экипаж родителя в Волновахе.
Отец и сын подчеркнули, что совместная служба придает им сил. «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка: я ему помогаю, он — мне», — поделился Роман Бердянский.
Богдан пошел на службу в 18 лет, осенью 2021 года, через месяц контракт подписал его отец.
До этого сообщалось, что российские военные спасли раненого украинского бойца, сдавшегося в плен.
Еще раньше стало известно, что участник специальной военной операции из Краснодарского края накрыл собой украинскую гранату и выжил.