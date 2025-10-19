Российские бойцы провели уникальную операцию в Новомихайловке, использовав многокилометровую подземную трубу для орошения полей, чтобы незаметно пройти прямо под минными полями ВСУ. Об этом РИА Новости рассказали участники тех событий.

© Московский Комсомолец

Как выяснилось, дерзкий подземный маневр был осуществлен бойцами группировки «Восток» еще в декабре 2023 года, то есть задолго до того, как подобные тактические приемы были применены в Авдеевке и Судже.

«Здесь установлено двухрядное минное поле противника, а внизу находится труба, по которой мы действовали. Получается, прошли прямо под минами. Противник вообще этого не ожидал», — рассказал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия» сержант Сергей Крымов, заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады.

На Западе сделали резкое заявление об украинском кризисе

Этот нестандартный ход позволил российским подразделениям застать противника врасплох, обойдя одно из самых опасных и предсказуемых препятствий на поле боя.