Бойцы рассказали о дерзком прорыве через трубу в Новомихайловке
Российские бойцы провели уникальную операцию в Новомихайловке, использовав многокилометровую подземную трубу для орошения полей, чтобы незаметно пройти прямо под минными полями ВСУ. Об этом РИА Новости рассказали участники тех событий.
Как выяснилось, дерзкий подземный маневр был осуществлен бойцами группировки «Восток» еще в декабре 2023 года, то есть задолго до того, как подобные тактические приемы были применены в Авдеевке и Судже.
«Здесь установлено двухрядное минное поле противника, а внизу находится труба, по которой мы действовали. Получается, прошли прямо под минами. Противник вообще этого не ожидал», — рассказал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия» сержант Сергей Крымов, заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады.
Этот нестандартный ход позволил российским подразделениям застать противника врасплох, обойдя одно из самых опасных и предсказуемых препятствий на поле боя.