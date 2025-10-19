На Западе сделали резкое заявление об украинском кризисе

Кардинальная смена риторики европейских политиков и военных означает, что Запад больше не может скрывать крах Украины на фронте, рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ранее экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил в беседе с журналистами The Independent, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

«Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину», — отметил Дизен.

По словам ученого, западные политики и журналисты годами искажали информацию о продвижениях ВСУ и потерях — «продавали» американцам, европейцам, канадцам идею затяжного конфликта.

"Путин что-то заберет": Трамп раскрыл свой план по Украине

Профессор пояснил, что полная смена риторики на Западе означает провал политики опосредованной войны с Россией до тех пор, пока на Украине не закончатся солдаты: «теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать».