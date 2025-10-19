Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild заявил о потенциальной угрозе со стороны российского Северного флота линиям связи и транспорта Североатлантического альянса.

Министр заметил, что важные торговые пути и линии связи проходят через Арктику и Северную Атлантику. Он добавил, что страны альянса «должны защищать их сегодня как никогда».

«[Президент России Владимир ]Путин бросает вызов нашей безопасности и там. Он ремилитаризует Арктику. Российский Северный флот представляет потенциальную угрозу линиям связи и транспорта между союзниками по НАТО», — разъяснил Писториус.

Глава ведомства отметил, что благодаря российским атомным подводным лодкам «Москва может поражать цели в Европе».

Министр уточнил, что союзники противостоят этой потенциальной угрозе посредством прочного партнерства в области морской безопасности, в котором также участвует Канада.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил, что НАТО создало дополнительные угрозы безопасности России в Арктике.