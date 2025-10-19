Писториус назвал российский Северный флот угрозой для линий связи НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild заявил о потенциальной угрозе со стороны российского Северного флота линиям связи и транспорта Североатлантического альянса.
Министр заметил, что важные торговые пути и линии связи проходят через Арктику и Северную Атлантику. Он добавил, что страны альянса «должны защищать их сегодня как никогда».
Глава ведомства отметил, что благодаря российским атомным подводным лодкам «Москва может поражать цели в Европе».
Министр уточнил, что союзники противостоят этой потенциальной угрозе посредством прочного партнерства в области морской безопасности, в котором также участвует Канада.
Россия заявила о перспективах совместных арктических проектов с США и КНР
Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил, что НАТО создало дополнительные угрозы безопасности России в Арктике.