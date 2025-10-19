Американский генерал: СВО показывает, что армию США не так и не тому учили

Американская венная разведка очень внимательно отслеживает то, что происходит в зоне СВО. Но не только для того, чтобы помогать киевскому режиму. В первую очередь американцев интересует, какие новые тактики они могут использовать для себя, рассказал в интервью изданию War Zone генерал-майор Клэр Гилл, командующий Авиационным центром передового опыта армии США.

– Мы видим огромные различия между боевыми действиями с использованием беспилотников (как на Украине) и тем, как воюет армия США, особенно в составе общевойсковых подразделений и объединённых сил, – говорит генерал Гилл. – Так что мы обязаны обратить внимание на многие вещи, которые еще недавно казались нам не особо важными.

Авиация Украины и России активно использует обманные манёвры: ночные вылеты, особенности местности и ухудшение видимости. При этом, по словам генерала, СВО показала, что роль вертолетов в современных боевых действиях сильно изменилась. Потери вертолетов показали, насколько важно тщательно планировать военные миссии с их участием.

Также, по его словам, опыт СВО показал другие слабые места американской авиации. В частности, нужны очень быстрые каналы передачи данных. Это позволяет собрать как можно больше информации на ранних этапах планирования боевых вылетов (причем как самолетов и вертолетов, так и БПЛА). Американцы для этого используют NGC2 – систему управления и контроля нового поколения, которая анализирует все, от погоды до электронного спектра, то есть состояния РЭБ.

Однако американцы начнут тестировать свою NGC2 только в будущем марте, то есть через полгода (опять-таки, с учетом опыта реальных боевых действий в зоне СВО).

– Критически важны не только данные о поле боя, но и скорость передачи данных на поле боя. Это спутниковая и сотовая связь, которая позволяет передавать данные внутри наших оперативных подразделений, – объясняет генерал Гилл.

Наличие боеприпасов для поражения наземных целей также является важным фактором. Правда, для американцев такие боеприпасы – не только ракеты и бомбы, но и сами БПЛА. Сейчас американская военщина разрабатывает множество новых видов дронов, предназначенных для выполнения различных задач – от разведки до дистанционного подрыва (барражирующие боеприпасы). Их можно запускать как с самолетов и вертолетов, так и с наземных или морских платформ.

Для армии одним из примеров оружия большей дальности, разрабатываемого для армейских вертолётов, является израильская модель Spike-NLOS. Это даёт американским вертолетам Apach возможность поражать движущиеся цели на большом расстоянии с невероятной точностью, пишет War Zone. Появление такого оружия у Америки – тоже извлеченные ею уроки СВО.

– Роль таких снарядов заключается в том, чтобы обеспечить ведение огня с большого расстояния, чтобы мы могли быстро вступить в огневой контакт с противником, быстро понять, что он делает, а затем быстро нанести ему урон, – говорит генерал в интервью War Zone.

Изучив опыт СВО, американцы поняли, как важны для современной авиации улучшенные датчики (например, тепловизоры). Такие датчики помогут вертолетам выжить, поскольку они смогут лучше работать в условиях ограниченной видимости, например, в тёмное время суток или в условиях сильной запылённости.

Все новые примочки американцы будут устанавливать на новом конвертоплане Bell MV-75, который должен поступить в войска уже к 2031 году. Концепция нового вертолета была представлена еще в 2013 году, а в 2017 году прототип совершил первый полет. Однако опыт СВО потребовал серьезно переделать модель американского вертолета, который якобы должен заменить легендарный «Черный ястреб» (Sikorsky UH-60 Black Hawk).