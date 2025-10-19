Способности Украины производить дроны дальностью до 1600 километров оценили

Украина имеет возможности производить суррогат российских «Гераней», однако поставить на поток этот процесс у нее сейчас не получится. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что США совместно с Украиной создали дрон Artemis ALM‑20 с дальностью поражения до 1600 километров. Производители утверждают, что система Artemis аналогична беспилотникам типа «Герань».

Матвийчук напомнил недавние события, когда во время беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина имеет достаточное количество БПЛА, поэтому крылатые ракеты им не нужны. Эксперт допускает, что у Украины действительно есть возможности производить суррогат российских «Гераней».

«Но поставили ли они их на поток? Для этого нужна база, самая лучшая энергетика. Ни того, ни другого сегодня у них нет. Думаю, что эти аппараты, если они есть, существуют в единичном экземпляре и привозятся именно из-за рубежа, собираются отвертками где-нибудь в гаражах, где не требуется огромная производственная мощность», — считает Матвийчук.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что на сегодня Украина является производственным банкротом, который не имеет возможности организовать постоянное промышленное производство. Если такое производство вдруг будет организовано, российские спецслужбы его уничтожат, заключил он.