В ХАМАС прокомментировали атаку на израильских военных в Рафахе

Представители «Бригады Иззэддина аль-Кассама» военного крыла движения ХАМАС заявили, что они не имеют отношения к столкновениям, произошедшим в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Они утверждают, что им ничего не известно о столкновениях в Рафахе, так как этот район контролирует Израиль.

19 октября сообщалось, что боевики атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа, в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.

Нетаньяху: ЦАХАЛ примет решительные меры против ХАМАС после нападения на солдат

По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским военным. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня.