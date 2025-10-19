Российские военные прошли на корточках 8 км в трубе

Солдаты ВС РФ пробирались 8 километров на корточках в подземной трубе, чтобы успешно провести операцию против формирований Киева. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали участники уникального боевого похода.

Операция была проведена в декабре 2023 года бойцами группы войск «Восток». Тогда велись боевые действия против ВСУ в Новомихайловке (ДНР). Для скрытного передвижения российские солдаты решили использовать многокилометровую подземную трубу, предназначенную для орошения полей.

«Это выглядело примерно вот так: в полный рост ты не выпрямишься, плюс твое имущество, тебе нужно что-то попить, еще плюс», — рассказал сержант Сергей Крымов.

Командир инженерной роты 39-й бригады Николай Токарчук добавил, что в трубе приходилось идти на корточках. Бойцы продвигались по ней восемь километров.

Операция близ Новомихайловки произошла еще до случаев в Авдеевке и Судже, где военные ВС РФ также задействовали подземные трубы.