Зеленский обсудил с Сырским «дальнобойные санкции» против России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским дальнобойные удары вглубь территории России. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале украинского лидера.

«Мы говорили с главкомом Александром Сырским, в том числе относительно нашей дальнобойности. Есть увеличение и по расстоянию, и по меткости наших дальнобойных санкций против России», — написал Зеленский.

По его словам, удары якобы «работают на возвращение России к реальности».

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.