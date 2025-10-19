В Израиле подтвердили удары по Газе

В армии Израиля подтвердили удары по Газе, передает ТАСС.

© Global look

Кроме того, в Израиле заявили о грубом нарушении прекращения огня со стороны палестинских радикалов.

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить боевые действия в Газе.

В октябре стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудары по целям в районе Рафаха. Это было сделано в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС.

Еще раньше президент США Дональд Трамп объявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе. Политик поделился, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля.

В ХАМАС же отвергли обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в Газе.