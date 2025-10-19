Крупные военные проекты ЕС оказались под угрозой из-за кризиса во Франции

Реализация двух крупных совместных военных инициатив Берлина и Парижа оказалась под угрозой на фоне политической нестабильности во Франции, пишет обозреватель Аарон Винер в статье для Washington Post.

Ранее французский кабмин сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.

Автор статьи заметил, что речь идет об инициативе Main Ground Combat System (MGCS) по разработке немецко-французского танка, а также о плане Future Combat Air System (FCAS) по разработке истребителя.

«Я опасаюсь, что оба этих проекта могут быть под угрозой. Не хватает доверия и уверенности в том, что такие серьезные политические решения могут быть приняты во Франции», — процитировал обозреватель экс-советника Макрона Шахина Валле.

Винер пояснил, что сложно строить долгосрочные планы, в том числе в военной сфере, в стране, где правительства постоянно меняются, а «перспективы стабильности туманны».