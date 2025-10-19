В Израиле призвали возобновить боевые действия в Газе
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал возобновить боевые действия в Газе, передает РИА Новости.
Он счел подобное действие возможным после нарушения режима прекращения огня.
До этого стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудары по целям в районе Рафаха. Это было сделано в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС.
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе. Политик поделился, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля.
Ранее в ХАМАС отвергли обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в Газе.