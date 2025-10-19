Российская армия взяла под контроль Полтавку в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Полтавка в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
Населённый пункт освобождён силами подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
В начале октября российские войска освободили населённый пункт Новогригоровка в Запорожской области.
В конце сентября Минобороны России сообщило, что с начала 2025 года освобождено более 261 кв. км в Запорожской области.