Российская армия взяла под контроль Полтавку в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Полтавка в Запорожской области, сообщает Минобороны России.

Населённый пункт освобождён силами подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

В начале октября российские войска освободили населённый пункт Новогригоровка в Запорожской области.

В конце сентября Минобороны России сообщило, что с начала 2025 года освобождено более 261 кв. км в Запорожской области.