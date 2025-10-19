Трамп направил «Ночных сталкеров» к Венесуэле

Президент США Дональд Трамп усилил группировку, размещенную у берегов Венесуэлы, за счет элитного 160-го авиаполка специальных операций «Ночные сталкеры», пишет The New York Post (NYP).

© Соцсети

По данным газеты, в состав подразделения входят многоцелевые вертолеты MH-60 Black Hawk и небольшие транспортные вертолеты MH-6 Little Bird.

«Ночные сталкеры» преимущественно применяются при проведении различного рода акций, доставляют к точке высадки «морских котиков», «зеленых беретов», бойцов отряда «Дельта».

В настоящее время, пояснили журналисты, подразделение участвует в учениях в Тринидаде, расположенном примерно в 800 километрах к востоку от столицы Венесуэлы Каракаса.

«Участие «Сталкеров» в маневрах показывает, что их готовят к миссиям по борьбе с наркокартелями, а также для нанесения ударов по правительственным объектам», — отметил полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан.

Военный эксперт уточнил, что вертолеты MH-6 Little Bird использует только это подразделение, на вооружении других авиаполков они не состоят.