Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американскую установку HIMARS возле населенного пункта Владимировка в Черниговской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

© Lenta.ru

«Уничтожена стартовая позиция американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Владимировка», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате удара российских военных была уничтожена сама установка, а также автомобили сопровождения и до взвода личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВС России ударом FPV-дрона уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).