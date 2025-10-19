Трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным огнем на правом берегу Днепра, бросили двоих раненых и бежали, не попытавшись оказать им помощь. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков "Днепра" с позывным "Баллон".

По его словам, разведка с воздуха обнаружила противника во время рытья окопов и идентифицировала их как наемников по американским и натовским шевронам. После начала обстрела двое бойцов получили ранения, а остальные покинули позицию и скрылись.

Он также отметил, что раненые смогли доползти до укрытия, после чего по ним нанесли дополнительный огневой удар. До этого в Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста. По словам источника, Руст отправился на линию боевого соприкосновения на Украине в 2023 году в рядах третьего полка ССО. В публикации говорится, что офицер принимал участие в зарубежных операциях НАТО в Афганистане. В 2017 году он вступил в ряды сил специальных операций Эстонии, а в 2020 году участвовал в военных действиях в Мали.