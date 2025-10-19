Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку перейти в контратаку недалеко от населенного пункта Тихое в Харьковской области, но провалились. Об этом заявил источник РИА Новости в силовых структурах России.

© Lenta.ru

По данным собеседника агентсва, «была отражена одна контратака противника».

«Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого», — добавил он.

К операции привлекли подразделения 11-го погранотряда, усиленные личными составом 157-й отдельной механизированной бригады украинской армии, однако ВСУ потерпели неудачу.

Источник уточнил, что в случае, если ВСУ полностью утратят контроль над районом Тихого, они потеряют последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья.

Ранее в Раде раскритиковали заявление Сырского о контрнаступлении ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая раскрыла, что на самом деле украинское командование выдает за контрнаступательную операцию в зоне конфликта.