Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ в Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 октября отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил в своём Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили вражеские беспилотники над Чертковским, Миллеровским, Боковским и Верхнедонским районами.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«Никто из людей не пострадал», — отметил Слюсарь.

Губернатор добавил, что в Чертковском районе из-за падения обломков дрона загорелся камыш. Огонь был оперативно потушен.

Ранее стало известно об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника в небе над Тульской областью.