Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ в Ростовской области

Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ на севере Ростовской области
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 октября отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил в своём Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили вражеские беспилотники над Чертковским, Миллеровским, Боковским и Верхнедонским районами.
Губернатор добавил, что в Чертковском районе из-за падения обломков дрона загорелся камыш. Огонь был оперативно потушен.
Ранее стало известно об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника в небе над Тульской областью.