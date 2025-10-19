Русская бомба впервые прилетела в Лозовую

Прокуратура Харьковской области сообщила о первом за время СВО бомбовом ударе по городу Лозовая.

По данным украинских правоохранителей, в райцентр прилетела российская управляемая авиабомба УМПБ-5Р.

Это высокоточный боеприпас нового поколения, оснащенный реактивным ускорителем и складными крыльями. Подобно американской GLSDB, УМПБ-5 может запускаться с земли, при помощи РСЗО "Торнадо-С".

Боевая часть УМПБ унифицирована с ФАБ-250. Система наведения - спутниковая, с использованием GPS/ГЛОНАСС.

Дальность полета составила более 130 километров, подсчитали в харьковской прокуратуре. Это рекорд - обычная бомба с УМПК способна пролететь 90 км, американская в идеальных условиях - 110.

Прилет бомбы - тревожный сигнал для ВСУ в Лозовой. Город является стратегически важным железнодорожным узлом, через который идет снабжение войск на харьковском и донецком направлениях, пишут "Военкоры Русской весны".

В частности, восточная ветка из Лозовой идет к Славянску.

Накануне ВС РФ обрезали западный маршрут снабжения этого города, ворвавшись в Красный Лиман.