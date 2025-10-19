Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили шесть станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев, передает ТАСС.

© Газета.Ru

"В течение суток противник потерял более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня и артиллерийское орудие западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы, шесть станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией", - уточнил он.

17 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по аэропорту ВСУ в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области.

Как он отметил, на территории объекта находились не менее пяти самолетов, включая произведенные в странах — членах НАТО. Украинские солдаты осуществляли с территории аэродрома массовый запуск дронов по южной части РФ, в том числе по Крыму, Ростовской области и Краснодарскому краю.