Несколько взрывов прогремело над Оренбургом

Несколько взрывов прозвучало над Оренбургом, местные жители сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Об этом написал в воскресенье, 19 октября, Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Очевидцы рассказали, что слышали пять-семь громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе, в одном из районов города после взрывов началось задымление, — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщило 18 октября Министерство обороны России.

Руководителя Мокроорловской территориальной администрации Белгородской области Сергея Кулакова ранили в результате атаки беспилотника ВСУ. Вражеский БПЛА ударил по легковой машине, которая ехала по участку автодороги от Мокрой Орловки до Дунайки.

В тот же день при атаке дронов ВСУ в Херсонской области погибли два человека. По словам главы региона Владимира Сальдо, украинские военные нанесли несколько ударов по жилым зданиям, в результате чего дома мирных жителей были повреждены.