США и Украина создали дрон с дальностью до 1600 км

США совместно с Украиной создали дрон Artemis ALM‑20 с дальностью поражения до 1600 километров. Об этом сообщила американская компания Auterion на своем сайте.

Производители утверждают, что система Artemis аналогична беспилотникам типа «Герань». Дрон способен преодолевать до 1600 километров и нести боеприпасы весом до 40 килограммов.

«Она использует бортовой компьютер Skynode N компании Auterion и систему визуальной навигации Auterion, что позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации. Встроенная система наведения на конечном участке траектории обеспечивает высочайшую точность на конечном этапе полёта», — говорится в заявлении компании.

Ранее в июне компания ZALA представила модернизированную версию беспилотника T-20 с повышенной эффективностью. Продолжительность полета аппарата составляет более семи часов. T-20 можно применять для мониторинга и воздушной разведки.