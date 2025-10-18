Американские ракеты Tomahawk, в случае передачи их украинским военным, не смогли бы изменить баланс сил в ходе конфликта в зоне специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил в эфире телеканала LCI начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль.

«Tomahawk, конечно, стали бы для них дополнительным преимуществом. Но я не думаю, что, строго говоря, они являются инструментом, который изменит ситуацию», — объяснил свою позицию французский военачальник.

Шилль добавил, что главным преимуществом Киева в конфликте является поддержка Соединенных Штатов Америки. Однако когда необходимо проявить эту поддержку не словом, а делом, американцы медлят.