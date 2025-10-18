Проводимые главнокомандующим ВСУ Александром Сырским военные реформы столкнулись с растущей критикой внутри Украины. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, реформы подвергаются осуждению за низкое качество подготовки бригад и неэффективность системы управления, связанную с чрезмерной централизацией власти.

Собеседник агентства сослался на заявление экс-заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса, который выделил две ключевые проблемы: недостаточную укомплектованность и слабую подготовку личного состава, а также неспособность командования оперативно принимать решения из-за излишне централизованной структуры. По его словам, корпуса ВСУ не действуют как единые формирования, а представляют собой разрозненные группы бригад.

Отмечается, что ни один армейский корпус ВСУ не воюет в полном составе на одном направлении, а после реформы Сырского так и не было создано четкого разграничения зон ответственности между корпусами. Кроме того, по информации собеседника, разобщенность усугубляется различным уровнем подготовки военнослужащих, что связано с обучением мобилизованных в разных странах и по разным стандартам. По словам Кривоноса, процесс подготовки резервов лично саботировался Владимиром Зеленским.

