Российская армия поставила рекорд по числу ударов КАБ в зоне СВО

Российские войска использовали за сутки 268 корректируемых авиабомб (КАБ) в зоне СВО. Об этом сообщил военный блогер Алексей Воевода в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые ресурсы противника.

По данным источника, это рекорд за время проведения специальной военной операции. В общей сложности было нанесено 109 авиационных ударов.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли раненого украинского бойца, сдавшегося в плен.