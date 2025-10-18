Российская армия поставила рекорд по числу ударов КАБ в зоне СВО
Российские войска использовали за сутки 268 корректируемых авиабомб (КАБ) в зоне СВО. Об этом сообщил военный блогер Алексей Воевода в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые ресурсы противника.
По данным источника, это рекорд за время проведения специальной военной операции. В общей сложности было нанесено 109 авиационных ударов.
Ранее сообщалось, что российские военные спасли раненого украинского бойца, сдавшегося в плен.