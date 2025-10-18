Российские ФАБ уничтожили несколько беспилотных расчетов и штурмовые группы ВСУ в районе поселка Покровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Российские силовики рассказали, что серия ударов фугасными авиабомбами (ФАБ) была нанесена по позициям 110-й отдельной механизированной бригады Киева.

Минобороны подсчитало уничтоженные за ночь беспилотники ВСУ

«В результате ударов уничтожены несколько расчетов БПЛА и штурмовые группы», — сказал источник.

По его словам, ВСУ потеряли на этом участке 15 человек.

Ранее аналитик предупредил Киев о катастрофе в Донбассе, где украинские формирования скоро попадут в огромный котел.