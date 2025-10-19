Сирены воздушной тревоги сработали в трех регионах Украины

Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны. Особый режим ввели в Черкасской и Кировоградской областях.

© Газета.Ru

Также сирены сработали в Полтавской области. Кроме того, в двух украинских регионах воздушную тревогу объявили лишь в некоторых районах. Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях. 18 октября в городе Сумы на северо-востоке Украины в течение дня три раза происходили взрывы. В те моменты на всей территории Сумской области действовала воздушная тревога.

В тот же день в Черниговской области зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Как рассказали в пресс-службе украинской компании "Черниговоблэнерго", в результате около 17 тыс. абонентов временно остались без света. Отключение энергоснабжения произошло на территории Корюковского района, уточнялось в заявлении.

Известно, что ночью в регионе объявлялась воздушная тревога. 17 октября в городе Чернигов произошел взрыв. Какие-либо подробности о происшествии не поступали.