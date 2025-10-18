Потери Вооруженных сил Украины за последние сутки составили порядка 1520 человек. Об этом сообщили в сводке Минобороны.

По имеющимся данным, наиболее тяжелые потери противник понес на центральном направлении — до 545 человек. На восточном участке уничтожено около 300 военнослужащих, на западном — свыше 230, на северном — до 230, а на южном — около 215.

Минобороны также сообщало, что за прошедшую неделю суммарные потери украинской стороны достигли приблизительно 10 685 военных.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что у ВСУ в Сумской области возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Украинские войска все чаще сталкиваются с нехваткой пикапов и микроавтобусов, из-за чего им приходится использовать более уязвимые для дронов грузовики и большие автобусы для транспортировки военнослужащих на позиции.

При этом для Вооруженных сил РФ легкий транспорт остается предпочтительным из-за его маневренности. Как рассказали в силовых структурах, с начала 2025 года российские войска получили 22,7 тыс. единиц такой техники. В том числе речь идет о квадроциклах, мотоциклах и багги.

