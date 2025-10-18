На Украине вскрылся масштаб украденного оружия

Число украденного или утерянного оружия на Украине с февраля 2022 года достигло 491 426 единиц. При этом данный показатель практически удвоился в 2025 году, передает издание ТАСС.

© Лента.ру

По данным Национальной полиции Украины, 178 818 единиц оружия числилось как утраченное под конец 2023 года. За аналогичный период следующего года цифра выросла — 270 945 единиц. К настоящему времени она достигла отметки в 491 426 единиц.

Больше всего утрачено различных автоматов, которые составляют почти треть от общего объема — 149 637 единиц (30,45 процента). В это число также входят пулеметы (29 165 единиц), гранатометы — 18 959 единиц. Остальное количество значится за охотничьими ружьями, пистолетами, карабинами.

Уточняется, что 58 процентов пропавшего оружия — иностранного производства. Еще в феврале 2022 года через отделения полиции украинцам стали раздавать боевое оружие. Получить его могли все желающие, а в марте того же года МВД отчиталось о том, что населению выдали «десятки тысяч автоматов».

Позднее местные украинские СМИ стали сообщать об орудующих в городах бандах вооруженных грабителей. С тех самых пор были открыты, как уточняется, тысячи уголовных дел о незаконном обращении с оружием, однако конкретное число оружия, находящегося на руках у граждан, остается неизвестным.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на Украине похитили 270 тысяч единиц оружия. Показатель исчезнувшего или похищенного оружия тогда составлял 40 процентов от общего количества, зарегистрированного в едином реестре.