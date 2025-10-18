ВС России нанесли удары возмездия за российских военкоров

Российские военные нанесли по подразделениям Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары возмездия за военкоров РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, и Юрия Войткевича, получившего тяжелые ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Астрахань».

«Бойцы 42-й гвардейской дивизии мстят за военкоров Ивана Зуева и Юрия Войткевича», — говорится в сообщении.

Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины

На кадрах видно, как военные РФ пишут на зарядах FPV-дронов «За Ивана Зуева» и За «Юрия Войткевича РИА Новости». В конце видео заканчивается кадрами поражения укрытий ВСУ с помощью беспилотников.

Военкор Иван Зуев погиб при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. По факту нападения ВСУ возбудили уголовное дело.