Над регионами России вечером в пятницу сбили почти 30 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны России вечером в пятницу, 17 октября, отразили атаку украинских беспилотников на регионы страны. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

За период с 21:00 до 23:00 по московскому времени ПВО перехватила и уничтожила 29 дронов ВСУ.

Так, над территорией Воронежской области сбили девять вражеских БПЛА, а над Белгородской – восемь. Еще шесть беспилотников ВСУ ликвидировали в небе над Брянской областью.

Над территориями Волгоградской и Орловской областей сбили по два дрона ВСУ, над Курской и Ростовской – по одному.

Ранее сообщалось, что двое жителей Белгородской области получили серьезные ранения в результате удара дрона ВСУ.