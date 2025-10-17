Зеленский сделал Трампу предложение по Tomahawk
Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру США Дональду Трампу организовать обмен украинских беспилотников на американские крылатые ракеты Tomahawk. Онлайн-трансляцию встречи Fox News ведет на YouTube.
Как заявил Зеленский в ходе переговоров, стороны могли бы взаимно усилить свои военные возможности за счет такого обмена.
В ходе встречи Трамп отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в покупке беспилотников у Украины.
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине.