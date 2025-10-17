Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране

Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, контракт на службу в ВС РФ в 2025 году заключили 336 тысяч человек, еще 28 тысяч вступили в добровольческие формирования.

«У нас в целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание», — добавил Медведев в ходе посещения Военного комиссариата Астраханской области.

Он отметил, что в это внесли вклад «каждая область и субъект России». По мнению Медведева, данную работу «невозможно переоценить».

Число желающих заключить контракты с Минобороны продолжает расти

Напомним, что в 2024 году контракт с Минобороны РФ подписали около 450 тысяч человек, еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования.