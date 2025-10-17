Раскрыты детали возможной передачи США ракет Tomahawk Украине

США в случае одобрения передачи ракет Tomahawk Украине, вероятно, предоставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) устаревшие модели. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Американские и украинские военные эксперты считают, что США, скорее всего, предоставят устаревшие модели Tomahawk, которые могут быть перехвачены российскими средствами ПВО», — говорится в сообщении.

Кроме того, европейские чиновники признают, что Tomahawk имеют лишь символическое значение для Украины и не будут на практике влиять на ход конфликта.

Ранее президента США Дональда Трампа заподозрили в нежелании помогать Киеву ракетами Tomahawk. Отмечается, что если американский президент решит передать Киеву ракеты, позитивная риторика нужна для избежания моментального жесткого ответа Москвы.