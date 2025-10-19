На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

Существует два способа, как Соединенные Штаты могут передать Киеву ракеты Tomahawk и площадки для их запуска, но они оба неэффективны. Такой вывод приводится в статье американского аналитического журнала The National Interest (NI).

«Вариант первый: подарить Украине крейсер класса "Тикондерога", что потребует дополнительной подготовки по его управлению. И как только один из этих кораблей войдет в Черное море, Черноморский флот России немедленно выследит его и потопит», — говорится в материале. Авторы полагают, что при любом раскладе судно даже не успеет сбросить ракеты до того, как окажется на дне.

Второй вариант подразумевает передачу Киеву наземных пусковых установок Tomahawk, в частности, пусковой установки Mk 70. Систему можно интегрировать с техникой, которая уже имеется в распоряжении Вооруженных сил республики (ВСУ). Но в то же время издание отмечает, что количество ракет, которые США могли бы передать украинцам, даже в паре с многочисленными британскими Storm Shadow и немецкими Taurus, было бы незначительным в сравнении с военной мощью РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа по Tomahawk по итогам переговоров. Он утверждает, что четкого ответа на просьбу передать Киеву ракеты от главы Белого дома так и не последовало.