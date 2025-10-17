Эксперт раскрыл, что будет, если Трамп одобрит наступление ВСУ

Если президент США Дональд Трамп даст Киеву добро на наступление, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются организовать поход на Крым, чтобы отрезать его от Херсонской области. Такое предположение в интервью aif.ru высказал военный эксперт, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«ВСУ попытаются наступать на Крым в части, где перешеек недалеко от Геническа, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление», – сказал Попов.

15 октября Трамп призвал президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Глава Белого дома сообщил, что на текущей неделе обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским предстоящее наступление ВСУ и выделение Киеву ракет Tomahawk.

16 октября между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Российский лидер в очередной раз заявил коллеге, что ракеты Tomahawk, даже если Вашингтон передаст их Киеву, не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.