В Литве начались учения с участием военных из Польши и США

В Литве, как сообщило Минобороны страны, стартовали международные военные учения Stiprus grifonas 2025 ("Сильный грифон 2025").

© Московский Комсомолец

На полигоне имени генерала С. Жукаускаса, который расположен в Пабраде, что в 15 км от границы с Белоруссией, пройдут международные учения, организованные пехотной бригадой Zemaitija.

В двухнедельных учениях задействованы военнослужащие из Литвы, Польши и США. Участвовать будут свыше 2500 военнослужащих и порядка 400 единиц боевой техники.

Цель учений - отработать способность подразделений планировать и проводить оборонительные операции.