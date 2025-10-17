Считавшийся пропавшим без вести боец СВО нашелся живым спустя четыре месяца

Российский военнослужащий из Оренбургской области Александр Бражников, который почти четыре месяца не выходил на связь и числился пропавшим без вести, нашелся живым. В пятницу, 17 октября, он рассказал, что все это время удерживал взятую боевую позицию.

После реабилитации из-за полученного в январе ранения Бражников попал в 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийскую ордена Суворова бригаду. В июне в составе «Черных гусаров» он ушел на боевое задание — на Покровском направлении российские бойцы заняли лесополосу протяженностью два километра.

Штурмовики должны были закрепиться на этой территории, чтобы полки заминировали подъезд к населенному пункту и перекрыли украинским боевикам дорогу, по которой они подвозили помощь. Российских бойцов постоянно обстреливали из минометов и танка, а также атаковали с помощью беспилотников.

В сентябре бойцу удалось выйти на связь — он сообщил, что все это время вместе с сослуживцем из Магнитогорска «Генри» удерживал взятую лесополосу.

— Не было ни воды, ни еды, стояла ужасная жара. Мы собирали пшеницу с поля и дождевую воду в каски. Были истощены. Было тяжело. Продукты нам скидывали редко, потому что в небе постоянно летали вражеские «птички», — рассказал Бражников в беседе с порталом «Илецкая защита».

