Появились сообщения о подготовке провокаций ВСУ

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут устроить провокации против мирных жителей на территориях, где идут боевые действия. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению Дандыкина, сейчас ВСУ способны лишь на попытки локальных контрнаступлений. Эксперт считает, что на более крупные операции у ВСУ не хватает сил и возможностей.

«И, конечно [возможно - прим.ред.], усиление террористической деятельности везде, в том числе провокации в отношении мирных жителей на тех территориях, где на сегодняшний день идут бои», - подчеркнул Дандыкин.

Ранее украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. Украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.