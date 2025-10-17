Депутат Рады раскрыла одну серьезную проблему ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины не меняет локации, даже после регулярных обстрелов созданных еще в советское время полигонов. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, видеозапись слов которой приводит Telegram-канал «Милитарист».

По ее словам, ни для кого не секрет, в том числе и в России, где именно на украинской территории расположены военные полигоны, оставшиеся еще с советских времен.

«Это все на карте нарисовано. У нас «прилеты» в одни и те же места. Черниговская область, знаменитый полигон, сколько раз туда «прилетало»? Там было огромное количество жертв. Что-то менялось? Слава Богу, на сегодняшний день его будут перемещать куда-то», — отметила парламентарий.

Депутат уверена, что командованию нужно менять подход к обеспечению безопасности и переносить под землю как места проживания личного состава, так и столовые, — для того, чтобы не было возможности их поражения.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что распорядился максимально перевести подготовку личного состава в подземные укрытия. Такое заявление он сделал после удара российских войск по учебному полигону в Черниговской области — где потери составили около 200 военнослужащих.