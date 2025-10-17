Прошедший в четверг вечером телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом стал тем событием, которое возбудило западную прессу. Признавая, что этот разговор был именно в этот момент важен, зарубежные СМИ также констатировали, что теперь разговор о передаче Украине «Томагавков» оказался под вопросом. Анализируя все те вопросы, которые обсуждали президенты двух стран, пресса признала, что для России состоявшийся разговор – дипломатическая победа.

© Московский Комсомолец

После более чем двухчасового разговора в четверг с президентом Владимиром Путиным президент Трамп заявил, что планирует встретиться с российским лидером в Венгрии «примерно через две недели», чтобы обсудить пути прекращения трёхлетнего конфликта на Украине. Так о прошедшем разговоре пишет New York Times.

Трамп провёл, как он выразился, «продуктивный» телефонный разговор со своим российским коллегой за день до встречи с Зеленским. Как ожидается, украинский визитёр выступит с заявлением о том, что Соединённые Штаты должны предоставить Киеву оружие, способное наносить удары по территории России. Именно «должны», хотя, кажется, Киеву никто ничего не должен.

Однако после нескольких дней заявлений Трампа о том, что он разрешит продажу Киеву ракет «Томагавк», глава Белого дома, обратила внимание газета New York Times, внезапно выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего вооружения Украины, дав понять, что он может отступить, если Путин проявит готовность к переговорам о дипломатическом прекращении конфликта.

Об этом пишет и британская The Guardian. Ожидается, пишет газета, что возможная поставка американских крылатых ракет «Томагавк» на Украину станет главным вопросом повестки дня визита Зеленского.

Однако примирительный тон Трампа после разговора с Путиным, отмечает The Guardian, поставил под сомнение вероятность немедленной помощи Украине и вновь разжёг в Европе опасения капитуляции США перед Москвой.

Зарубежная пресса обратила внимание также на такие слова Трампа о передаче «Томагавков»: «Нам они тоже нужны, поэтому я не знаю, что мы можем с этим поделать».

Президент США, только что выступивший посредником в заключении мирного соглашения в секторе Газа, дал понять, что он готов развивать импульс этой дипломатической победы и в случае с украинским кризисом.

В прошлом Трамп устанавливал Москве сроки и обещал ввести «парализующие санкции» против российской экономики, но затем отступал. Он часто смягчал свою позицию после разговоров или встреч с Путиным, отмечает The Guardian.

Хотя поставки «Томагавков» имели бы символическое значение, пишет британская газета, они доступны лишь в сравнительно небольших количествах – по оценкам некоторых экспертов, от 20 до 50 ракет.

«Томагавки» впервые были применены в боевых условиях в 1991 году и обычно запускаются с кораблей и подводных лодок, которых у Украины нет.

CNN, оценивая разговор Путина и Трампа, также подмечает, что в дипломатии момент – самое главное и «Кремль идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом».

«Томагавки» уже на Украине»: в США загадочно исчезли три батареи наземного комплекса

Что самое главное, была достигнута договорённость о проведении второго очного саммита президентов, на этот раз в Будапеште, где можно было бы ещё раз обсудить вопрос о прекращении конфликта на Украине.

Ключевой вопрос заключается в том, анализирует The Guardian, рассматривает ли Трамп перспективу поставок «Томагавков» как способ давления на Путина, не желая при этом предпринимать шаг, который может приблизить США к прямой конфронтации с лидером, которого он по-прежнему называет «близким другом».

Газета обратила внимание на заявления официальных лиц Кремля о том, что зависимость Украины от Вашингтона в вопросах подготовки кадров, логистики и разведки целей для применения «Томагавков» втянет США в войну в беспрецедентных масштабах, сведя на нет прогресс, которого удалось добиться с администрацией Трампа.