Российские военные продолжают продвижение на покровском направлении, тогда как внезапные новости поступили с юга — стало известно о начале штурма Херсона. Как сообщает «Царьград», генеральный штаб ВСУ оказался перед тяжелым выбором.

Распутье для Сырского

На покровском направлении ВС РФ продолжают движении западнее Котляровки и Муравки. Противник выбит из Молодецкого. На севере Удачного идут бои за шахты. В самом Покровске — продвижение вдоль железнодорожных путей.

В Мирнограде — прорыв украинской обороны и бои в самом городе. Судя по картам, Покровско-Мирноградскую агломерацию охватывают «клещами», перерубая транспортные артерии. Наступление, как прогнозировалось, идет и через трассу Т0511, чтобы рассечь город на две части.

Также уничтожена понтонная переправа противника через реку Северский Донец между Красным Лиманом и Райгородком. Как сообщает «Донбасский партизан», попадание пришлось по центральному пролету — разрушены две секции, повреждены сцепные замки и силовые тросы.

На покровско-добропольском направлении продолжаются тяжелейшие бои. Ранее поступали сообщения, что Киев снял сразу две в бригады с Сум и Чернигова, однако они не изменили ситуацию на линии боевого соприкосновения. Однако наблюдается замедление продвижения ВС РФ, а вместе с тем и расширения плацдарма. Главком ВСУ Александр Сырский, судя по всему, стоит на перепутье — усилить группировку около Доброполья и за ним или сосредоточить силы на Покровске.

«В целом можно предположить, что план России заключался именно в том, чтобы Сырский как можно чаще вставал перед такими дилеммами и "дергал" подразделения от участка к участку», — пишет «Военная хроника».

Военный журналист Алексей Суконкин и вовсе заявил, что в ДНР формируются самые гигантские «клещи»: после подхода ВС РФ к Новоселовке наступление можно назвать поддержкой продвижения бойцов у Покровска и Доброполья. Вскоре операции могут сложиться в единый замысел.

Странный контрнаступ

В течение нескольких дней украинские каналы сообщают о переброске значительных резервов на запорожское направление и начале контрнаступления. В частности, они заявляют о том, что вновь оккупировали село Малые Щербаки. О продвижении ВСУ на ореховском направлении говорил и Владимир Зеленский.

Вместе с тем, вранье оказалось настолько бессовестным, что опровергать его стали даже каналы, связанные с офисом президента Украины.

«Заявление Зеленского на основании видео пиар-группы ДРГ ("флажники", задача которых — сбегать в серую зону сфотографироваться и выйти) — это кризис побед. При этом гордиться о мифическом продвижении на 3 км на фоне постоянных отступлений на 20 м в сутки — это дно. Сбегать сделать видео с флагом — это любимая тактика ОП для создания иллюзии побед. Это говорит о том, что ситуация настолько критическая на фронте, что Зеленский пытается сделать хорошую мину при плохой игре», — пишет канал «Легитимный».

По последним данным, на левом фланге запорожского направления ВС РФ контролируют большую половины Приморского. Противник время от времени пытается контратаковать с северо-запада, но неудачно. ВДВ же продолжают пехотные атаки в Степногорске — там взяли под контроль часть многоэтажек.

Кризис под Харьковом

В последние несколько дней украинская армия пытается атаковать у границы Курской области, в районе Бессаловки Сумской области, однако безуспешно. В результате боевики утратили один из крупных опорных пунктов. Немного восточнее, в районе Павловки, уничтожена станция РЭБ.

Однако ВСУ собираются атаковать и дальше. В районе Рыжевки заметили отряды из новосозданной 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, что может указывать на возможные намерения по атаке у Теткина в Курской области.

Тем временем в ближайших 40 населенных пунктах к Купянску началась срочная эвакуация, а на юге Харьковской области активно строят оборонительные сооружения — «зубы дракона» и ров. Таким образом, расчет делается не на удержание сел, а на замедление ВС РФ с последующим отходом на более укрепленные рубежи.

По данным канала «РСЧС Приграничье», в Брянской области в районе границы взяли в плен «афроукраинца». Это первый случай пленения темнокожего мужчины на северном фронте. Мужчина не говорит ни по-русски, ни по-украински, но имеет опознавательные знаки одной из бригад ВСУ.

Штурм Херсона?

15 октября противник стал сообщать, что российская армия начала штурм Херсона. Данные подхватили и российские каналы, но вскоре военкоры стали опровергать информацию. По их словам, российские солдаты «были в шоке», узнав, что они пошли на штурм.

Стало известно о последствиях взятия Приволья армией России

При этом позднее автор канала Alex Parker Returns заявил: идут бои за контроль над островом Карантинный в Херсоне. Его удержание будет означать практически полное господство над всей западной частью Херсонской агломерации. Ранее удары наносились по мостам, чтобы отрезать район Корабел. Кроме того, СМИ пишут о том, что в последние дни ВС РФ активно работают по острову — удары идут по автомобильному мосту.

Позднее военблогер канала «От Мариуполя до Карпат» подтвердил, что «десантура зашла на остров». Похоже, российские военные уже там.