Первая партия транспортеров «Пластун-ТТ» поступила в зону СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) начали постепенно внедрять российские тактические транспортеры «Пластун-ТТ». Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор компании «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

По его словам, российские военные уже отметили высокую проходимость и грузоподъемность «Пластуна-ТТ» по сравнению с гражданским транспортом, который используется в зоне спецоперации. В течение ноября в войска передадут несколько десятков этих машин, которые будут использоваться для перевозки бойцов, грузов, а также для эвакуации раненых.

Уточняется, машина состоит из двух половин, соединенных шарнирно-сочлененной стальной рамой, что делает ее более маневренной, способной преодолевать уклоны выше 30 градусов и броды глубиной до 80 сантиметров. Благодаря механизму перелома и двум двум гидроцилиндрам, «Пластун-ТТ» выходит из колеи, что важно при движении по пересеченной местности. В передней части транспортера находятся места для водителя и пассажира, а сзади — две лавки на трех человек каждая, на которых также можно установить носилки для раненых.

Длина «Пластун-ТТ» составляет 5,15 метра, снаряженная масса — 1850 кг, максимальная скорость — до 100 км/ч. Все комплектующие машины — от серийных российских автомобилей: двигатель, раздаточная и коробка передач от «Нивы», мосты — от «Газели», отметил Сагымбаев.