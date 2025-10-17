Атака украинских дронов: какие регионы РФ оказались под ударом 17 октября

По данным Минобороны России, сегодня ночью был сбит 61 беспилотник Вооруженных сил Украины. К каким последствиям привел удар дронами по российским регионам, в материале «Рамблера».

По данным российского военного ведомства, атака велась с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

При этом над Крымом были сбиты 32 БПЛА, тринадцать – над территорией Ростовской области. Шесть дронов уничтожены над акваторией Черного моря. Пять беспилотников были сбиты над Брянской областью, по два БПЛА уничтожены в небе над Тульской областью и Московским регионом и один - в Курской области.

Атака беспилотников привела к повреждению нескольких электроподстанций на территории Республики Крым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Идут восстановительные работы. Подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства республики», - уточнил Аксенов, призвав жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие.

Ростовская область

Украинские дроны также атаковали несколько районов Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что беспилотники были уничтожены в небе над Миллеровским и Родионово-Несветайским, Красносулинским, Белокалитвинским районами. А также в городе Новошахтинске.

«Никто из людей не пострадал. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Информация о последствиях уточняется», - пояснил губернатор.

Краснодарский край

Сегодня ночью также работала система противовоздушной обороны и в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал местных жителей и гостей курорта не выходить на улицу и перейти в помещения без стекол.

«Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления. (…) Сохраняйте спокойствие!», - написал он.

Глава Сочи напомнил, что необходимо «воздерживаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломков», а также того, как работают оперативные службы.

По информации Telegram-канале Shot, местные жители заявили о трех мощных взрывах в небе над Адлером. При этом ночью практически без перерыва продолжала работать система оповещения.

Сегодня ночью в Татарстане действовал режим «Беспилотная опасность». Около трех часов ночи МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников на Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны и Альметьевск, пишет inkazan.ru.

«Жителей этих городов просили перейти в укрытия. Однако ровно через час угрозу сняли, а после 7 часов утра отменили и беспилотную опасность. Параллельно с этим с 2:46 действовал запрет на вылет и прием самолетов в аэропорту Нижнекамска, с 2:54 — в воздушной гавани Казани», - говорится в статье.

Утром ограничения были сняты, однако за время их действия три летевших в столицу Татарстана самолета направили на запасные аэродромы. Также, по данным издания, был перенесен вылет самолетов в Шарм Эль Шейх, Анталью, Дубай, Самару, Москву, Екатеринбург, Стамбул, Краснодар, Санкт-Петербург и Сочи.

Напомним, что ранее более сотни беспилотников атаковали регионы России. А вечером 6 октября дроны впервые долетели до Тюменской области. Над территорией нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени были сбиты три БПЛА.