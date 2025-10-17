Стало известно, какие "Томагавки" Трамп может передать Украине

Президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о возможности поставок Украине крылатых ракет «Томагавк», вероятно, сможет предоставить лишь устаревшие модели этого оружия. Как сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских военных экспертов, такие ракеты, имеющие ограниченные возможности, с высокой долей вероятности будут перехвачены российскими системами ПВО.

Потенциальные поставки сталкиваются и с другими серьёзными препятствиями. Как отмечается в материале, у Украины крайне мало пусковых установок, необходимых для применения «Томагавков». Кроме того, остаётся неясным, какое количество ракет США вообще смогут выделить из собственных стратегических запасов, не ослабляя собственную обороноспособность.

Ранее Дональд Трамп сам выражал сомнения в целесообразности таких передач, указывая, что «Томагавки» нужны и самим Штатам.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, писало, что политик изменил свою позицию по этому вопросу после разговора с президентом России Владимиром Путиным, что лишь подчеркивает сложность и неоднозначность возможного решения.