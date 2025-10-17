СК возбудил дело после гибели военкора Зуева в результате атаки ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели военного корреспондента Ивана Зуева в зоне проведения специальной военной операции. Он погиб в результате атаки вражеских беспилотников.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители работают над установлением причастных к этому преступлению лиц. Иван Зуев погиб 16 октября в Запорожской области, где съемочную бригаду журналистов атаковали украинские беспилотники. Юрий Войткевич выжил, но получил тяжелое ранение. На данный момент он находится под наблюдением врачей.

Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отреагировал на смерть журналиста и отметил, что Зуев погиб «смертью храбрых». По его словам, корреспондент делал многое, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Киселев также пообещал позаботиться о родных и близких погибшего журналиста.